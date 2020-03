Ahsoka incontra un'inattesa ostilità nella nuova clip di The Clone Wars 7

L'episodio della scorsa settimana di The Clone Wars ha visto il ritorno di Ahsoka Tano, che ha entusiasmato i fan, e ora una clip anticipa l'episodio intitolato Deal No Deal, in streaming su Disney+ dal 27 marzo. La Jedi scopre un'inaspettata ostilità da parte di Rafa e si rende conto che la missione che credeva di routine è invece più insidiosa.

La sinossi ufficiale dell'episodio recita: "Quando Trace Martez pilota la sua preziosa nave per un misterioso lavoro organizzato da sua sorella Rafa, Ahsoka è allarmata nell'apprendere che stanno facendo un trasporto per il malvagio Sindacato di Pyke. Temendo che la sua nave possa essere a rischio, Trace prende una decisione avventata che mette tutti in pericolo in Deal No Deal, il nuovissimo episodio di Star Wars: The Clone Wars che debutta venerdì 27 marzo su Disney+."

Il pubblico ha incontrato per la prima volta Ahsoka Tano nel 2008, proprio all'inizio della serie animata Star Wars: The Clone Wars, e la giovane padawan è diventata subito uno dei personaggi più amati. Dopo essere apparsa anche in Rebels, il suo ritorno è stato molto apprezzato, e secondo alcuni recenti rumor Ahsoka potrebbe essere presente anche nella seconda stagione di The Mandalorian, interpretata da Rosario Dawson. La notizia è stata da un lato accolta con entusiasmo, ma altri fan sono rimasti delusi dal fatto che Ashley Eckstein, la doppiatrice della serie animata, non avrebbe recitato anche nella versione live action.

"Ho letto tutte le vostre domande e i vostri commenti su questa storia e vi ringrazio per la pazienza, dato che ho impiegato tanto tempo per rispondere a queste domande" ha scritto Eckstein su Instagram. "La verità è che non sono coinvolta in The Mandalorian. Non posso rispondere a domande su qualcosa di cui non faccio parte [...] Le decisioni finali su Ahsoka non sono mie e non posso commentare qualcosa di cui non so davvero nulla."

