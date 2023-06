Ahsoka: L'incredibile cosplay di Morai porta in vita l'eroina di Star Wars

Ahsoka è sempre più vicina al debutto su Disney+ e si appresta a trasportare ancora una volta in fan in quella Galassia Lontana Lontana che è diventata un’icona della storia del cinema e della televisione. L’ultimo cosplay di Morai, celebre su Instagram per le sue interpretazioni, porta in vita l’eroina di Star Wars con un tributo strappalacrime.

Le ultime immagini rilasciate dal set di Ahsoka mostrano la presenza di un Inquisitore Sith e mentre ci prepariamo ad assistere alle avventure dell’ex Padawan, un sentito tributo alla protagonista della serie giunge grazie a Instagram da parte di una fan sfegatata dell’universo di Star Wars che ha deciso di vestire, letteralmente, ancora una voltai suoi panni.

La cosplayer Morai ha postato, infatti, una serie di foto che la ritraggono come Ahsoka Tano, descrivendo nella didascalia del post la connessione che la lega al personaggio già dal 2008, quando Ahsoka è stata presentata al pubblico in Star Wars Rebels, spiegando come sia stata proprio Ahsoka a farle venire in mente l’idea di cominciare a esibirsi come cosplayer e come la forza insita nell’eroina e lo sviluppo del suo carattere l’abbia aiutata nei momenti più difficili della sua vita.

Le foto mostrano la ragazza indossare i panni della guerriera nella sua versione animata, in particolare del momento in cui si faceva chiamare Fulcrum.

Vi lasciamo in calce all’articolo le evocative foto del bellissimo cosplay e vi proponiamo un articolo che anticipa tutte le nuove serie di Star Wars presentate alla Star Wars Celebration 2023.