Ahsoka: Una nuova indiscrezione promette un grande ritorno

Ahsoka, la nuova serie Disney dedicata a Star Wars sarà probabilmente un prodotto molto diverso da quello che inizialmente ci si aspettava. Per quanto infatti sarà sicuramente un seguito di Star Wars Rebel, sembra possa essere anche il punto di partenza per nuove storie ambientate nell’universo di Guerre Stellari.

Sappiamo per certo che in Ahsoka ci sarà un salto temporale a metà della prima stagione, con i primi quattro episodi che seguiranno la battaglia di Ahsoka Tano e Sabine Wren contro la Nuova Repubblica e con la seconda tranche di episodi focalizzata sul ritorno di Ezra Bridger.

Poco altro si sa sulla trama della serie con Rosario Dawson se non per le dichiarazioni di Dave Filoni che anticipa la presenza di un personaggio delle serie animate in Ahsoka e per qualche succulenta indiscrezione trapelata dal sito Making Star Wars secondo cui la villain di The Mandalorian, Morgan Elsbeth, avrà un ruolo fondamentale nella serie, comparendo, probabilmente, in ogni episodio.

Abbiamo già scoperto il piano di Elsbeth per recuperare il Grand’Ammiraglio Thrawn e sappiamo che probabilmente si trova su Corvus per estrarre le risorse necessarie in grado di portarla da lui.

Secondo alcune teorie la villain sarebbe schierata con Babylon e Shin che, nella seconda parte della prima stagione, potrebbero aiutarla a trovare Thrawn, protagonista di un piano molto più grande forse collegato a quello che sta facendo Moff Gideon. In fondo siamo a conocescenza di quanto si sia fatto per cercare di resuscitare l’Imperatore Palpatine e Thrawn potrebbe essere implicato nella cosa o nella formazione del Primo Ordine.

In attesa di ulteriori informazioni riguardo la nuova serie tv di Star Wars vi lasciamo all’intervista in cui Rosario Dawson ha svelato la possibile finestra temporale per l’uscita di Ahsoka.