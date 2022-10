Ahsoka, gli insider sicuri: Lars Mikkelsen sarà Thrawn anche nel live-action Star Wars

Mentre le riprese sono attualmente in corso, si rincorrono molto insistentemente i rumor secondo cui Il doppiatore originale del Grand'Ammiraglio Thrawn, Lars Mikkelsen, riprenderà il ruolo nella prossima serie Disney+ Ahsoka. Diverse fonti vicine alla produzione della serie con protagonista Rosario Dawson lo danno praticamente per certo.

Nel suo report Bespin Bulletin cita diverse fonti vicine alla produzione stessa (o in contatto con quelle che lo sono) che insistono sul fatto che Mikkelsen interpreterà l'incarnazione live-action di Thrawn. Almeno un insider ha anche affermato che il costume della star danese corrisponderà alla caratteristica uniforme bianca che Thrawn indossava nella serie animata Star Wars Rebels. Vale la pena notare che né Lucasfilm né Disney+ hanno fatto alcun annuncio pubblico sul casting del ruolo di Thrawn e Mikkelsen non è ufficialmente legato alla produzione in questa fase.

Le speculazioni sul coinvolgimento di Mikkelsen in Ahsoka circolano in rete da almeno un anno. Nel luglio 2021, l'attore è stato nominato insieme a Mena Massoud di Aladdin in una news sul casting che affermava che i due erano stati ufficialmente stati scritturati per interpretare rispettivamente Thrawn ed Ezra Bridger. Questa notizia è stata poi smentita quando Eman Esfandi ha ottenuto il ruolo di Ezra nel settembre 2022, anche se la parte di Thrawn rimasta vacante continua a mantenere vive le speranze di un ritorno di Mikkelsen.

Se Mikkelsen dovesse riprendere il ruolo di Thrawn, sarebbe uno dei pochi attori invitati a interpretare la versione live-action di un personaggio già doppiato in precedenza. Nemmeno la stessa Ahsoka è interpretata dalla sua doppiatrice originale, dato che Rosario Dawson ha precedentemente rilevato il ruolo dalla doppiatrice di Star Wars: The Clone Wars e Rebels Ashley Eckstein. La Eckstein continuerà comunque a fornire la voce di Ahsoka per la prossima serie animata antologica Tales of the Jedi.