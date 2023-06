Ahsoka, Lars Mikkelsen: 'La reazione del pubblico a Thrawn mi ha fatto piangere'

Nel corso del trailer ufficiale di Ahsoka abbiamo avuto la conferma che il personaggio del Grand'Ammiraglio Thrawn sarebbe comparso nella serie Star Wars con Rosario Dawson protagonista e subito dopo è arrivata l'ufficialità che sarebbe stato Lars Mikkelsen a interpretarlo. In una nuova intervista, l'attore ha parlato di questa grande occasione.

Sono state molte le rivelazioni emozionanti che hanno suscitato grandi reazioni alla Star Wars Celebration. L'apparizione di Daisy Ridley per annunciare il nuovo film su Rey è stata sicuramente una delle più importanti, ma forse il feedback più travolgente è arrivato durante il panel per l'imminente Ahsoka (che debutterà ad agosto su Disney+), quando il trailer ha mostrato il volto del male. O meglio il volto del Grand'Ammiraglio Thrawn. E quel volto si è poi presentato sul palco.

Lars Mikkelsen, che ha doppiato il brillante e astuto ufficiale imperiale in forma animata in Star Wars Rebels, è salito sul palco tra gli applausi scroscianti per annunciare che avrebbe interpretato Thrawn anche in live action in Ahsoka. E l'esperienza è stata travolgente anche per l'attore 59enne, come ha raccontato quando si è unito ai villain della serie, Diana Lee Inosanto, Ivanna Sakhno e il compianto Ray Stevenson.

"È stato un momento molto emozionante che non mi aspettavo di vivere", racconta Mikkelsen. "Ma credo che ci sia molto amore da parte del pubblico. E ho provato un'enorme gratitudine. È stato incredibile. Non ho mai provato niente del genere". Quanto è stato emozionante per l'uomo che interpreta un personaggio che spesso sembra non avere emozioni? "Ho fatto fatica a trattenere le lacrime", rivela l'attore. "Stavo davvero piangendo. Non me l'aspettavo".

Ahsoka debutterà su Disney+ ad agosto e continuerà la storia della galassia lontana lontana nel periodo post-Il ritorno dello Jedi, come già The Mandalorian e The Book of Boba Fett.