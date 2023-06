Ahsoka, Lars Mikkelsen svela alcuni dei cambiamenti su Thrawn per la serie Star Wars

Come svelato nel corso della Star Wars Celebration quando venne mostrato il primo trailer di Ahsoka, Lars Mikkelsen interpreterà la versione in live-action del Grand'Ammiraglio Thrawn, per cui aveva già prestato la propria voce nel corso della serie Star Wars Rebels. Personaggio affascinante, Mikkelsen ha anche parlato dei cambiamenti per lo show.

Nel corso di una recente intervista, Mikkelsen ha dichiarato di aver affrontato la serie live-action in modo diverso rispetto a Rebels a causa ovviamente del cambiamento di mezzo espressivo. Stavolta, infatti, non presterà solo la propria voce, ma sarà fisicamente in scena nei panni del personaggio.

"Non sto escludendo la sua voce, ma la sto adattando al live-action", ha detto Mikkelsen in una recente chiacchierata con Empire Magazine. "Quando fai un personaggio animato, c'è tutto un approccio melodico. Quando sei lì come persona reale, sarebbe un po' eccessivo".

E ha aggiunto: "Mi piace il modo in cui si fa strada nell'Impero e il modo in cui si comporta in quell'ambiente per diventare qualcuno. E poi, naturalmente, come si fa a non amare un cattivo molto intelligente? Thrawn si prende il tempo per capire la cultura del suo avversario e le sue idee. È bello interpretare questo ruolo".

Secondo l'autore dello show Dave Filoni, Thrawn è visto dallo studio come il nuovo grande villain di questa linea temporale di Star Wars. Tutte le serie di questo periodo culmineranno nel film di Star Wars diretto da Filoni.

"Sicuramente, ai miei occhi. Quando Timothy Zahn ha scritto Heir to the Empire, Thrawn è diventato un cattivo molto iconico, perché era diverso da tutto ciò che avevamo visto prima. Non era un altro cattivo con l'elmo e la spada laser. C'è una forte spinta a creare personaggi come Vader, perché è così iconico", ha detto Filoni.

"Ma l'audacia di Tim è stata quella di creare qualcuno che non fosse così, che non avesse quelle abilità, ma che potesse combattere in un modo diverso. Nelle parole 'Star Wars', lui incarna la parte della 'guerra' - lui che è un Grand'Ammiraglio, un leader, uno stratega militare, un archetipo di Moriarty, qualcuno che è in grado di pensare più in fretta di te, di fare una strategia migliore della tua - è davvero grande. È un personaggio fondamentale in questo periodo. Siamo fortunati ad avere quel personaggio e ad avere Lars [Mikkelsen] che lo interpreta".