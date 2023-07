Ahsoka, quale libro dovreste assolutamente leggere prima della serie?

Per guardare Ahsoka sarà necessario aver visto Rebels? Ma sopratutto della saga letteraria è importante leggere un libro per comprendere gli eventi dell'attesa serie Disney+? Se di mezzo c'è un super villain come il Grande ammiraglio Thrawn forse sì.

Ma andiamo con ordine. Il Grand'ammiraglio Thrawn è stato introdotto per la prima volta in Rebels e con Ahsoka il malvagio genio criminale debutterà in live-action, tuttavia secondo la linea di Dave Filoni, con un animo molto vicino a quello dei romanzi di Timothy Zahn. La figura del Grand'ammiraglio Thrawn nei libri è circondata da un'aura di terrore, capace di compiere gesti inauditi con una spietata freddezza e non potrebbe essere altrimenti considerato che il personaggio ha dato origine al terrore nella Nuova Repubblica. Disney non ritiene canonici i libri nella timeline, ma conoscere il villain attraverso la trilogia di Timothy Zahn è fondamentale per carpirne tutte le sfumature.

Proprio per questo motivo tutte le forze spingono verso la cosiddetta Trilogia di Thrawn che è bene leggere in vista del debutto di Ahsoka su Disney+: la trilogia di Zahn è formata da Heir to the Empire, Dark Force Rising e The Last Command. In Heir to the Empire (L'erede dell'impero) vediamo il ritorno di Han Solo, Luke Skywalker e la principessa Leila dopo che l'Alleanza ha distrutto la Morte Nera e Darth Vader quando una nuova minaccia si abbatte sulla Nuova Repubblica: il Grand'ammiraglio Thrawn è uno dei fedelissimi dell'imperatore pronto a vendicarlo e non solo. In Dark Force Rising, il Grande Ammiraglio Thrawn, ha assunto il comando di ciò che rimane della flotta Imperiale ed è pronto per lanciare una nuova difensiva militare verso la Nuova Repubblica. Il terzo e ultimo volume della trilogia di Thrawn L'ultima missione vede la Nuova Repubblica più debole, che lotta affannosamente per salvarsi mentre Thrawn ha schierato le rimanenti forze Imperiali, costringendo i Ribelli alla ritirata attraverso i cloni.

Il Grande Ammiraglio Thrawn è uno dei cattivi migliori dell'universo di Star Wars: è probabile che quanto accaduto nella trilogia non arrivi mai né sul grande né sul piccolo schermo ma in vista dell'uscita di Ahsoka leggendo questi libri potreste conoscere più a fondo questo villain e averne molta paura.

La serie TV con protagonista Ahsoka arriverà su Disney+ il 23 agosto 2023: nell'attesa potete leggere il nostro articolo sul viaggio della Jedi nell'universo di Star Wars.