Ahsoka, un libro racconterà cos'è successo tra Rebels e la serie con Rosario Dawson?

È stato rilasciato da poco il quinto episodio di Ahsoka e mentre si aspetta il prossimo (che uscirà proprio domani 20 Settembre) per capire come andranno avanti le vicende della protagonista, Timothy Zahn (creatore di Thrawn) ha parlato del suo libro e del suo futuro.

Un eventuale altro romanzo di Star Wars: Thrawn per spiegare cosa accade tra Star Wars: Rebel e Ahsoka? La prospettiva non è poi lontana, rivela l'autore durante il Dragon Con 2023: "Mi piacerebbe farlo. C'è un grande vuoto di nove anni in cui non vedo l'ora di scrivere romanzi. Finora non sono stata contattato. Ancora non mi è stato offerto, e non so quanto Dave voglia riempire questo spazio da solo. D'altra parte, a prescindere da quanto sia stretto il riempimento di quei nove anni, so di poter trovare buone storie da raccontare in quel periodo.

"Quindi, sia che abbia solo idee vaghe, sia che abbia una sorta di mese per mese, sarò comunque in grado di raccontare buone storie quando me lo permetteranno. Sì, ma io non vedo l'ora di ottenerlo", ha concluso Timothy Zahn.

Tra l'altro si sospetta che Ahsoka stia adattando la trilogia di Zahn, e a farlo pensare sono le numerose coincidenze e somiglianze con il primo libro: L'erede dell'Impero.