Ahsoka, manca poco all'inizio delle riprese? Gli ultimi rumor

Secondo le ultime indiscrezioni, non mancherebbe molto all'inizio delle riprese di Ahsoka, la serie tv di Star Wars targata Disney+ con protagonista Rosario Dawson.

Non è passato poi molto da quando Rosario Dawson faceva la sua comparsa in The Mandalorian nei panni di Ahsoka Tano, l'ex apprendista di Anakin Skywalker, e da quando una serie spin-off interamente incentrata sul suo personaggio è stata poi annunciata da Disney e Lucasfilm.

Tuttavia, sembra ne sia passato abbastanza per permettere alla fase di pre-produzione dello show di lasciare spazio a quella delle riprese, poiché secondo Production Weekly queste dovrebbero essere davvero imminenti.

Tanto imminenti da iniziare proprio a gennaio, se vogliamo far fede a quanto vedete scritto anche nel post che trovate in calce alla notizia (nel quale, tra l'altro, verrebbe confermata anche la data di fine riprese della terza stagione di The Mandalorian, ovvero il prossimo 23 marzo).

Ovviamente finché non arriveranno conferme ufficiali e/o foto dal set sarà difficile dire se sono informazioni veritiere o meno, ma considerando il fatto che gennaio sta per terminare, non ci vorrà molto per scoprirlo.

E voi, quanto hype avete per la serie tv su Ahsoka? E quali personaggi vorreste vedere comparire nello show? Fateci sapere la vostra nei commenti.