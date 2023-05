Ahsoka, Mary Elizabeth Winstead: 'è incredibile far parte di questo mondo con Ewan'

La saga familiare di Star Wars è diventata col tempo sempre più una questione tra famiglie, con diversi attori coinvolti imparentati tra loro a vario titolo. La new entry, in tal senso, è la moglie di Ewan McGregor, Mary Elizabeth Winstead, interprete di Ahsoka. In un intervista a Entertainment Weekly, l’attrice ha raccontato i consigli che le ha dato il coniuge.

La protagonista di Ahsoka, Rosario Dawson, ha parlato del suo aspetto e di quanto sia stato importante per la sua carriera, soprattutto in quel periodo storico in cui l’industria cinematografica era infarcita principalmente di donne bianche, bionde e con gli occhi azzurri.

Restando sull’ultimo prodotto del franchise creato da George Lucas, riportiamo le parole di Mary Elizabeth Winstead, interprete di Hera Syndulla nella nuova serie Disney+ a proposito delle sensazioni provate da lei e dal marito in merito, l’iconico Obi Wan della saga: “Ewan era così felice ed emozionato per me. Mi ha detto che non c’è niente come essere accolti da questa comunità e essere parte di essa. È una cosa così speciale. Nel corso degli anni ha apprezzato la saga sempre di più e io ho potuto vedere questa cosa crescere in lui e ho potuto assistere alla sua sua serie Obi-Wan e al suo modo di ringraziare il pubblico, ricevendo una risposta in tal senso. Il solo fatto di poter far parte di quel mondo e di qualcosa a cui la gente tiene così tanto, con personaggi a cui le persone sono tanto legate è qualcosa di davvero speciale. Quindi è incredibile che possiamo esserne parte insieme anche se non proprio insieme, capisci?”.



La nuova serie dedicata all’universo di Star Wars sarà disponibile sulla piattaforma di streaming della Disney da agosto 2023, in attesa di poterla vedere vi lasciamo al primo, entusiasmante, trailer di Ahsoka.