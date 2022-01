Ahsoka, Mary Elizabeth Winstead entra nel cast della serie spin-off in un ruolo top-secret

Ahsoka Tano di Rosario Dawson ha fatto il suo debutto live-action nella seconda stagione di The Mandalorian e tornerà con la sua serie spin-off Star Wars: Ahsoka che vede aggiungersi al suo cast Mary Elizabeth Winstead.

The Hollywood Reporter ha rivelato infatti che l’attrice si è unita al cast della prossima serie Disney+ in un ruolo top-secret. Le riprese di Star Wars: Ahsoka dovrebbero iniziare questa primavera in California. Al momento non sappiamo quale personaggio interpreterà Winstead. L'attrice è meglio conosciuta per i suoi ruoli come Helena Bertinelli/Huntress nel film DC del 2020 Birds of Prey e Ramona Flowers in Scott Pilgrim vs. the World.



Il cast include anche Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker, Natasha Liu Borddizzo nei panni di Sabine Wren e Ivanna Sakhno in un ruolo attualmente sconosciuto. Star Wars: Ahsoka seguirà le avventure del personaggio, la serie è scritta e prodotta dall'icona di Star Wars Dave Filoni, con Jon Favreau di The Mandalorian come produttore esecutivo.



"È elettrizzante, devo dirtelo", ha detto Filoni ad Empire del processo di scrittura della serie. "È qualcosa che immagini di fare per molto tempo. E poi è un po' sorprendente quando sei seduto lì, e devi farlo. Ho pensato a lungo a questa avventura per Ahsoka, ed è interessante vedere come si è evoluta", ha sottolineato lo scrittore.



Ancora non è stata annunciata una data di uscita per Star Wars: Ahsoka, ma restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti!