Ahsoka, Mary Elizabeth Winstead su Hera Syndulla: 'Mai provato nulla del genere'

Sarà Mary Elizabeth Winstead a dar volto ad Hera Syndulla in Ahsoka: l'attrice di Scott Pilgrim e Birds of Prey darà vita alla prima versione live-action del personaggio ammirato in Star Wars Rebels, e stando alle dichiarazioni rilasciate in merito sembrerebbe a dir poco entusiasta di questa possibilità.

Mentre Natasha Liu Bordizzo continua ad allenarsi con la spada per non sfigurare nell'universo di Star Wars, Winstead si dice infatti grata della possibilità di cimentarsi con un personaggio che già vanta alle sue spalle anni di storia e di sviluppo grazie alla serie animata a cui diede la luce il solito e onnipresente Dave Filoni.

"Interpretare un personaggio già esistente e con una grande storia alle spalle grazie a qualcosa come Rebels è, da attrice, davvero incredibile. Tante volte ci viene chiesto di creare da noi le nostre storie o di dar forma a qualcosa che è solo abbozzato su pagina, quindi interpretare un personaggio che vanta stagioni e stagioni di storyline complesse e interazioni con gli altri personaggi è qualcosa che non avevo mai provato prima" sono state le parole dell'attrice.

Pensate che Mary Elizabeth Winstead possa fare un buon lavoro nei panni di Hera Syndulla?