Ahsoka: la nascita della Ciurma Ribelle di Star Wars nel nuovo video di Lucasfilm

La piattaforma di streaming on demand Disney+ ha diffuso “Ciurma Ribelle”, una nuova featurette promozionale pubblicata per per celebrare il debutto della nuova serie originale di Lucasfilm Star Wars Ahsoka, ora disponibile in esclusiva sul servizio con i primi due episodi.

Come potete vedere nel video promozionale disponibile in calce all'articolo, la featurette Ciurma Ribelle racconta la realizzazione della nuova serie live-action di Star Wars e il passaggio in live-action di alcuni dei più famosi personaggi del mondo animato della saga, come ad esempio i protagonisti di Star Wars: Rebels, con interventi da parte del cast e dei produttori.

Ambientata dopo la caduta dell’Impero, Star Wars: Ahsoka segue l’ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano mentre indaga su una minaccia nascente in una galassia ormai vulnerabile. Nel cast ritroviamo Rosario Dawson dopo la sua partecipazione agli episodi delle precedenti stagioni di The Mandalorian, oltre a Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, il compianto Ray Stevenson, Ivanna Sakhno, David Tennant, Lars Mikkelsen ed Eman Esfandi. Gli episodi di Ahsoka sono diretti da Dave Filoni, Steph Green, Peter Ramsey, Jennifer Getzinger, Geeta Vasant Patel e Rick Famuyiwa, con Dave Filoni capo sceneggiatore e produttore esecutivo insieme a Jon Favreau e Kathleen Kennedy.

