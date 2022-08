Ahsoka, Natasha Liu Bordizzo sulla sua Sabine Wren: 'Sarà completamente nuova'

I nuovi show Star Wars targati Disney+ stanno attingendo a piene mani al cosiddetto FiloniVerse, ovvero a quegli show animati figli della mente di Dave Filoni e ambientati nell'universo ideato da George Lucas: Ahsoka farà ovviamente parte di quest'operazione, e con essa il suo carico di protagonisti, tra cui Sabine Wren.

Interpretata nella sua versione live-action da Natasha Liu Bordizzo, la nostra è nota principalmente per esser stata la principale protagonista di Star Wars Rebels: ma quanto sarà importante lo show animato per la serie incentrata sul personaggio interpretato da Rosario Dawson?

A rispondere a questa domanda, mentre Dave Filoni parla del primo episodio di Ahsoka, è proprio Bordizzo: "Penso stia nel mezzo, ovviamente è fantastico se avete visto lo show, ma la versione live-action sarà qualcosa di nuovo e fresco che dovrà cercare la propria via, non di replicare ciò che è già stato creato. [...] È una specie di album di ricordi, questo è ciò che rappresenta Rebels per me. È come una sorta di preparazione che non ho avuto bisogno di fare, da attrice, perché era già stata fatta per me" sono state le sue parole.

E voi, avete visto Star Wars Rebels o pensate di recuperarlo per l'occasione? Fatecelo sapere nei commenti! I fan, intanto, sperano che Anakin faccia la sua comparsa anche in Ahsoka dopo Obi-Wan Kenobi.