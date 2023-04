Ahsoka, è necessario vedere Rebels per capire gli eventi dello show?

Molti fan si sono entusiasmati dopo l'ultimo trailer di Ahsoka, specialmente quando hanno notato alcuni riferimenti inconfondibili alla serie animata di Star Wars: Rebels. Tuttavia non è lo stesso per quelli che non seguono lo show animato.

Per rassicurare i fan che non hanno mai visto niente riguardo gli show animati di Star Wars, è intervenuto Dave Filoni in persona, rassicurando che non sarà necessario aver visto questi prodotti per capire gli eventi di Ahsoka.

Nonostante questo a chiunque fosse interessato alle serie animate, suggerisce di guardare almeno l'ultima stagione di Rebels, visto che l'impatto emotivo di quelli eventi avranno forti ripercussioni nello show live action.

"Inizierei probabilmente con l'episodio 'Jedi Knight' di Rebels" ha condiviso Filoni a Collider.

"Se guardassero solo la quarta stagione, andrebbe bene. Puoi iniziare da lì e capisci che questi ribelli stanno lottando contro l'impero, ed è tutto ciò che ti serve sapere".

Per chi avesse bisogno di ulteriore aiuto, ecco la nostra guida per capire dov'è ambientato Rebels.

Filoni ha poi aggiunto: "Sapevo già, mentre scrivevo Ahsoka, che non sarebbe stato necessario vedere tutto per capire la serie, non che non voglia che qualcuno lo faccia, mi piacerebbe, ma non deve farlo per forza".

Per capire quindi se e quanto del materiale presente in Star Wars: Rebels sarà necessario conoscere per apprende gli eventi dello show, ecco qui il primo trailer di Ahsoka, per chi se lo fosse perso.