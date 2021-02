Ahsoka, Nelle pagine di Star Wars: The High Republic si parlerà della famosa Jedi?

I fan attendono con ansia la serie dedicata ad Ahsoka Tano, nel frattempo i libri della saga di Star Wars: The High Republic potrebbero far capire meglio quale sarà la posizione del personaggio con il volto di Rosario Dawson nei confronti dell'ordine jedi.

Come sapete infatti, Ahsoka Tano ha abbandonato l'ordine guidato da Yoda, Mace Windu e gli altri, non essendo d'accordo con la filosofia del consiglio. Nel libro intitolato "Into The Dark" e scritto da Claudia Gray, seguiremo le vicende di tre cavalieri jedi e in particolare di Orla Jareni: nonostante sia una seguace del lato chiaro della forza, il personaggio non fa parte dell'ordine jedi, preferendo il titolo di "Wayseeker". Secondo molti appassionati di Guerre Stellari, anche Ahsoka Tano seguirà questa filosofia, il libro della saga di The High Republic potrà quindi darci qualche indicazione in più sulle sue motivazioni e sui suoi poteri.

Per ora il romanzo scritto da Claudia Gray è disponibile solo in inglese, ma siamo sicuri che nei prossimi mesi sarà tradotto anche in italiano. Nel frattempo si continua a parlare della serie dedicata al famoso personaggio introdotto in The Clone Wars: nelle scorse settimane ha iniziato a circolare un rumor riguardo la presenza di Sabine Wren nelle puntate della serie su Ahsoka.