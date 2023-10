Ahsoka: avete notato queste 10 citazioni targate Disney?

L’universo Star Wars si è recentemente ampliato grazie alla serie tv Ahsoka, disponibile su Disney+. Lo spin-off, che vede Rosario Dawson nei panni dell’ex cavaliere Jedi, ha intrattenuto i fan del celeberrimo franchise di George Lucas regalando, tra l’altro, lo strepitoso ritorno di Hayden Christensen come Anakin Skywalker.

Il finale di stagione di Ahsoka si è rivelato estremamente positivo, ricevendo unanimi lodi da parte di critica e pubblico, che ha già eletto la serie come una delle esperienze meglio riuscite dell’intero universo di Guerre Stellari.

Lo show, tra i suoi numerosi pregi, non ha mai fatto segreto delle palesi influenze e dei lapalissiani richiami a prodotti precedenti, tra tutti le due serie animate Star Wars: The Clone Wars e Star Wars Rebels, figlie dello stesso sceneggiatore di Ahsoka, Dave Filoni.

I rimandi e le citazioni contenute nella prima stagione, però, sembrano non limitarsi alla sola galassia di Star Wars. Osservando bene i vari episodi, infatti, non è affatto arduo riscontrare riferimenti a grandi classici Disney senza tempo: sembra quasi che la cultura della major sia penetrata all’interno del franchise di Guerre Stellari, influenzandolo in maniera più o meno diretta ed esplicita. Ecco tutte le citazioni rintracciate nelle varie puntate. Buon divertimento!

La Sirenetta

Durante la cerimonia di presentazione di Sabine alla folla di Lothal, indetta al governatore Azadi, la giovane non si fa trovare, poiché afflitta per la scomparsa di Ezra. Ebbene, la scena ricorda effettivamente l’incipit de La Sirenetta, nel quale l’assenza di Ariel, distratta dagli umani, scatena l’ira del padre, Re Tritone.

Rapunzel

Durante le battute iniziali di Ahsoka vediamo Sabine vivere in una stanza in cima ad una torre: non vi suona familiare? È proprio un’evidente richiamo a Rapunzel. Inoltre, sia la padawan che la principessa dai lunghi capelli biondi sono accompagnate da teneri animali, Loth-Cat e Pascal.

Il pianeta del tesoro

Star Wars ci ha abituati ad oggetti perduti che si rivelano essere holocron, preziosi archivi di informazioni e registrazioni. In Ahsoka è presente una sfera che, una volta sbloccata, proietta una mappa olografica. Se si presta bene attenzione, tale oggetto è sostanzialmente identico, sia nelle forme che nella funzione, alla sfera di Jim Hawkins nel capolavoro animato Disney.

Mulan

Avete notato come la sequenza del taglio di capelli di Sabine, presente nel secondo episodio, potrebbe benissimo essere una versione live-action della famosa ed analoga scena di Mulan? Riguardatela e sarà impossibile non notarlo.

Il Re Leone

Nella quarta e nella quinta puntata, Ahsoka interagisce con il “fantasma” di Anakin Skywalker, mentore e figura paterna. Con un piccolo volo pindarico, potremmo associare tali scene con l’incontro sovrannaturale di Simba con Mufasa nell'iconico Il Re Leone. Insomma, la Disney ci ha abituati a rapporti padre-figli piuttosto complicati.

Frozen 2

Il modo in cui Ahsoka riesce a rivivere il proprio passato attraverso il Mondo tra i Mondi sembra ripreso proprio dal secondo capitolo di Frozen, nel quale Elsa ripercorre eventi cruciali della sua vita proprio recandosi nel suo castello, scoprendo i lati negativi della sua stessa famiglia.

Pinocchio

Per viaggiare verso un’altra galassia, Ahsoka&co. vengono divorati da un purgil, esemplare di balena spaziale: bastano queste poche parole per far venire in mente le disavventure di Pinocchio e Geppetto, anche loro inghiottiti dalla balena Monstro.

Hercules

È chiaro quanto le tre Grandi Madri comparse nel sesto episodio di Ahsoka siano ispirate alle Tre Parche di Hercules. Il richiamo è estetico e dialettico, con i loro look da streghe e i discorsi sul concetto di destino.

Frozen

Un ragazzo vagabondo vive con un gruppo di piccole creature in grado di trasformarsi in rocce, un’amica lo segue e scopre il tutto. Domanda: si tratta della reunion di Sabine con Ezra nell'episodio 6 di Ahsoka o della famosa scena con in sottofondo Fixer Upper di Frozen? A voi la scelta.

Le Cronache di Narnia

L’episodio finale di Ahsoka si intitola La Jedi, la strega e il signore della guerra: è una fulgida reinterpretazione de Il leone, la strega e l’armadio, primo film della trilogia de Le Cronache di Narnia. In questo caso, non si tratta di una pellicola animata, ma il riferimento è ugualmente valido, dato che la Disney ha prodotto i primi due capitoli della saga.

Insomma, le citazioni al mondo Disney sono numerose e rilevanti, di certo mai casuali. Avete trovato altri rimandi? In attesa di scoprire i prossimi progetti in arrivo dopo Ahsoka, non ci resta che riguardare la serie per scoprire altri, eventuali collegamenti.