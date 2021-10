Ahsoka, delle nuove informazioni sui casting potrebbero riferirsi a Ezra Bridger?

Dei nuovi rumor sui casting di Ahsoka, la serie tv di Disney+ con protagonista Rosario Dawson, hanno attirato l'attenzione del web, e tra le varie teorie al riguardo spunta anche il nome di Ezra Bridger... Ma riguarderanno davvero lui?

I fan di Star Wars hanno ricevuto una grande notizia solo qualche giorno fa, quando è stato annunciato il ritorno di Hayden Christensen in Ahsoka, una delle serie più attese dagli appassionati della saga.

Ma fin dall'annuncio della serie stessa sono andati di pari passo con essa i rumor sulla possibile presenza nello show di Ezra Bridger, uno dei personaggi più popolari dell'universo animato di Star Wars, alimentati anche dalla voci sulla trama di Ahsoka, che vedrebbero la Jedi alla ricerca di Thrawn e Ezra.

E mentre per ora il favorito per il ruolo di Ezra Bridger potrebbe essere Mena Massoud, almeno secondo il web, la produzione sarebbe attualmente alla ricerca di un uomo sulla ventina per interpretare quello che è descritto come "uno dei personaggi principali" chiamato Riz.

Secondo il casting call, infatti, Riz è "un po' un lupo solitario, che sa come va il mondo nonostante la giovane età, ed è in grado di affrontare tutto ciò che la vita gli propina". Il personaggio, segnala Illuminerdi, è indicato come series regular "con opzioni", quindi probabilmente è ancora da decidere quanto screen time avrà poi in futuro nella serie.

La discussione, però, è ora focalizzata sul capire se si tratta effettivamente di un nuovo personaggio, magari che accompagnerà la protagonista nel suo viaggio e la aiuterà nelle ricerche, oppure di un nome in codice per indicare proprio Ezra, magari una sua versione più giovane per un eventuale flashback, dato che l'ambientazione temporale di Ahsoka non farebbe coincidere l'età dell'attore richiesto nel casting call con quella di Ezra nello show.

Voi che ne pensate? Fateci sapere la vostra nei commenti.