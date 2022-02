Ahsoka, parla Filoni: 'Prendersi cura di Grogu non era ciò che avevo programmato per lei'

Le riprese di Ahsoka sono iniziate da poco, e tutti sono curiosi di scoprire di più sulla nuova serie di Star Wars. Rosario Dawson ha già debuttato nei panni del personaggio in The Mandalorian 2, ed è poi tornata a interpretarlo nel finale di The Book of Boba Fett. Ma cosa hanno detto i produttori su Ahsoka? Ecco le ultime dichiarazioni.

Nel corso di una discussione con The Direct, Filoni ha ricordato i numerosi "dibattiti" avuti con il co-showrunner Jon Favreau in The Mandalorian sul fatto che Ahsoka avrebbe dovuto essere la persona che aveva il compito di addestrare Grogu, ruolo che è poi andato a Luke Skywalker. Infatti secondo lui Ahsoka non aveva tempo di prendere con sé Grogu e occuparsi di lui. "Prendersi cura del Bambino non è il suo destino" ha detto Filoni. "Non è ciò che avevo programmato per lei, quindi non posso cambiare questo aspetto".

Certo, il suo percorso si intreccia comunque con quello di Grogu e Mando. "Ma è interessante trovare Ahsoka lì sulla strada" ha aggiunto Filoni. "Non come qualcuno che porta via questo peso da Mando, ma come qualcuno che gli dice: 'Potresti dimenticare che anche questo ragazzo ha una scelta. Non si tratta solo di te e del tuo giuramento'." Cosa ne pensate del ruolo così disegnato da Filoni per Ahsoka?

Intanto, mentre attendiamo maggiori informazioni sull'uscita dello show, ecco alcune curiosità su Ahsoka!