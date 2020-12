Ahsoka, Pedro Pascal: 'Spero ci sia spazio anche per Mando'

The Mandalorian è stata la prima serie live-action dell'universo di Star Wars ma, come abbiamo visto con l'Investor Day, ce ne saranno molte altre in serbo per noi tra cui l'attesissima serie dedicata ad Ahsoka Tano, il personaggio che ci ha svelato le origini di Baby Yoda.

L'interprete dell'amatissimo Mando, ovvero Pedro Pascal, spera che il suo Din Djarin possa trovare spazio in questi titoli in arrivo poiché l'espansione dell'universo sembra in qualche modo incentrata sulla sua serie e sul suo personaggio.

Pascal si sta attualmente preparando per l'uscita di Wonder Woman 1984, dove interpreta il malvagio Max Lord. Questo film, ovviamente, è stato diretto da Patty Jenkins che sarà anche il regista di Rogue Squadron nel 2023. Jenkins, tuttavia, non ha informato Pascal di questa strepitosa notizia prima della sua ufficialità.

"Mi ha detto che qualcosa bolliva in pentola per lui ma non mi ha detto cosa", ha detto Pascal a Comicbook.com. "Come ha osato non dirmelo?" ha poi continuato scherzando. L'attore ha poi aggiunto: "Il mio personaggio è parte di qualcosa di più grande, tutti noi siamo un tassello importante in questo universo e siamo in qualche modo collegati. Spero che ci sia spazio per lui anche nelle prossime serie come Ahsoka".

