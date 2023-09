Ahsoka, perchè è una maestra Jedi migliore di Obi-Wan Kenobi?

Il personaggio di Ahsoka è sempre stato un modello di "rottura" rispetto a tutto ciò che siamo stati abituati a vedere nell'universo di Star Wars. Nonostante ufficialmente sia un Jedi, la "maestra" ha un metodo di insegnamento che la rende totalmente diversa dagli altri, compreso Obi-Wan Kenobi.

Definito da molti come il maestro Jedi per eccellenza (secondo solo a Yoda), Obi-Wan Kenobi ha sempre mostrato un approccio molto "tradizionale" rispetto alla dottrina che i Jedi hanno sempre impartito. Fin dalle prime puntate di Ahsoka si può notare come il "metodo" del personaggio interpretato da Rosario Dawson sia totalmente diverso rispetto a tutto ciò che il pubblico ha avuto modo di conoscere fin dall'inizio della saga.

Mentre per lungo tempo si è parlato di un ritorno di Obi-Wan Kenobi in Ahsoka, molti hanno iniziato a paragonare i metodi di lavoro dei due dei maestri Jedi più famosi ed amati dell'interno universo di Guerre Stellari. Nella serie, Ahsoka inizia l'addestramento di Sabine Wren che sembra cominci un percorso da "padawan" più particolare rispetto a quello che dettano i dettami dei Jedi. Ciò che renderebbe Ahsoka migliore di maestri come Obi-Wan Kenobi:

L'approccio più personale e meno "scolastico" che ha con suoi apprendisti. Il modo in cui non si pone in nessun modo al di sopra dell'altro proponendo un rapporto sano ed equilibrato. Date le sue vicende personali che molto spesso l'hanno vista mettere in dubbio la fiducia verso il suo maestro, Ahsoka è mentalmente molto più aperta rispetto agli altri. Ha una comprensione della forza più ampia e meno ristretta. Propone un processo di apprendimento più dinamico e meno statico.

Per scoprire qualcosa di più riguardo la serie, vi proponiamo la nostra recensione dei primi episodi di Ahsoka. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!