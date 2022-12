Ahsoka è lo show più importante di Star Wars? Unirà tutte le trilogie e serie LucasFilm!

Per gli amanti di The Mandalorian potrebbe suonare una bestemmia, anche a ragione. Ma dal punto di vista di anello di congiunzione dell'universo Star Wars, nessuna sarà come Ahsoka. Unirà le vecchie trilogie di George Lucas agli show animati e allo stesso MandoVerse. E sembra introdurrà anche una galassia del tutto diversa.

Pochi personaggi possono vantare una partecipazione talmente diffusa all’Universo Star Wars, che si estende dall'epoca in cui LucasFilm era ancora in mano a George Lucas a una delle IP attualmente più amate del nuovo corso Disney: The Mandalorian. Soprattutto perché è un nuovo corso che ha fatto fatica, agli inizi, a farsi amare, decretando la fine delle Star Wars Story dopo il fallimento del prequel su Han – di critica e di bottegino – cui lo sceneggiatore vuole ora rimediare con un sequel di Solo.

Ahsoka invece rappresenterà una giuntura, un crocevia come pochi altri non solo attraverso tutte le ere Star Wars, ma anche di tutti i medium narrativi adottati nel corso degli anni: dalle serie, alle trilogie di film, agli show animati. Conosciamo bene il rapporto della padawan con Anakin Skywalker e sappiamo che il suo interprete, Hayden Christensen, è coinvolto nel cast della serie. Considerato che dovrebbe essere ambientata cinque anni dopo Il ritorno dello Jedi, è probabile si tratti del suo fantasma nella Forza: questo già unisce la trilogia originale e la trilogia prequel di George Lucas.

Procediamo poi con gli show animati. Il grande debutto di Ahsoka si verifica ovviamente in The Clone Wars, prima il film e poi la serie lanciata da George Lucas di lunghissima durata. Ma questa versione live-action dovrebbe contenere anche alcuni personaggi Ribelli incontrati nel sequel Star Wars Rebels. Infine, ovviamente, tutto il nuovo corso del MandoVerse aperto con The Mandalorian e continuato (non esattamente al suo massimo) con The Book of Boba Fett. Ahsoka è apparsa in entrambi e si ritrovata anche a stretto contatto con Luke Skywalker per l’addestramento di nuove reclute.

Considerato che è proprio in quel contesto che si formerà il fallimento di Luke con l’allievo Kylo Ren, alias Ben Solo, in un certo senso la serie su Ahsoka potrebbe anche essere collegata alla trilogia sequel, anche se è improbabile ci venga mostrato alcunché di quella sandbox. A chiudere il cerchio – come se non bastasse tutto quanto detto prima – un clamoroso rumor avrebbe svelato la creazione ex novo di una galassia non canonica in Ahsoka. Non un nuovo settore, non un nuovo sistema: una nuova galassia, in cui la Forza dovrebbe essere addirittura percepita come qualcosa di completamente diverso. Sarebbe la prima volta nella storia di Star Wars.