Ahsoka: uno dei personaggi più amati di Star Wars potrebbe tornare nella serie Disney+

Sembra che la prossima serie live-action di Star Wars Ahsoka riprenderà la storia di un altro personaggio amatissimo dai fan. Stiamo parlando del Capitano Rex, il Clone trooper capitano al comando della legione 501 dell'esercito della Repubblica.

Rex ha fatto la sua prima apparizione in Star Wars: The Clone Wars ed è stato successivamente reintrodotto a partire dalla seconda stagione della serie Star Wars Rebels. Clonato da Jango Fett, si pone al servizio di Anakin Skywalker e Ahsoka Tano, durante le guerre dei cloni. Dopo la nascita dell'Impero Galattico, è probabilmente uno dei pochissimi cloni, a non aver eseguito l'Ordine 66 dopo essersi rimosso il chip che lo avrebbe costretto ad assassinare i Jedi. In seguito si unirà ad un gruppo di ribelli, di cui fa parte anche Ahsoka e per tale ragione dovrebbe comparire proprio nella serie Disney+.

Ovviamente fin qui, non abbiamo notizie certo ma, qualcuno avrebbe riferito che l'armatura di Rex sia stata intravista nel corso di una proiezione di prova e che Temuera Morrison sia stato visto nel corso dei lavori preliminari per Ahsoka. In tanti speravano che Rex potesse apparire anche in The Mandalorian ma, probabilmente sarebbe stato complesso coniugare due ruoli differenti nella stessa serie per l'attore.

Intanto Pedro Pascal spera che ci sia spazio anche per Mando in Ahsoka.