Ahsoka, nella serie anche il padre di una vecchia conoscenza della saga di Star Wars

Come ogni universo cinematografico che si rispetti anche quello di Star Wars è incredibilmente interconesso. In particolare Ahsoka sarà un modo perfetto per collegare serie animate a quelle in live action. Un nuovo personaggio presentato nel trailer è sicuramente un ottimo aggancio all'animazione.

Nel trailer di Ahsoka ci sono state presentate nuove importanti personalità già conosciute a coloro che conoscono bene il mondo dell'animazione. A colpire maggiormente è sicuramente l'arrivo del Grande Ammiraglio Thrawn in live-action dopo anni di attesa. Ma anche dei personaggi passati un pò più in sordina, si rivelano essere degli importanti (se non fondamentali) collegamenti. Tra questi spicca un misterioso senatore interpretato da Nelson Lee.

In una delle descrizioni delle immagini rilasciate della serie viene svelato che l'attore veste i panni del senatore Xiono, padre di Kazuda Xiono il protagonista di Star Wars Resistance. La serie, ambientata durante la saga sequel racconta la storia di un giovane pilota reclutato dalla Resistenza per seguire da vicinissimo la pericolosa evoluzione dei movimenti del Primo Ordine, guidato da Kylo Ren. Ovviamente non sappiamo la presenza del senatore a cosa può portare ma è bello vedere come tutto in Star Wars sia ormai connesso.

Nel frattempo Dave Filoni ha parlato del lavoro di casting fatto per trovare l'interprete di Thrawn e di come sia stato lungo e complesso trovare l'attore adatto. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!