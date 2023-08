Ahsoka, preparatevi a un grosso cambiamento per Sabine Wren: ecco di cosa si tratta

La storia di Ahsoka continua, ma ad evolversi non è solo il percorso personale della protagonista. Un altro personaggio, Sabine Wren, ha mostrato delle novità non da poco

Attenzione, potrebbero seguire spoiler su Ahsoka.

Cosa succede a Sabine Wren?

Ahsoka l'ha addestrata. In che senso? L'ha assunta come padawan.

Sicuramente ve lo starete chiedendo...quando? Come? Ma Sabine non aveva alcun tipo di sensibilità alla Forza! In Star Wars Rebels non era una di certo campionessa quando si trattava di essere sottoposta a duri allenamenti per maneggiare la spada laser. Eppure è così.



C'è un elemento mancante: non è chiaro quando sia stata effettivamente addestrata. Si suppone che questo cambiamento sia avvenuto durante la trilogia che si interpone tra Star Wars Rebels e Ahsoka, il che spiegherebbe l'assenza di coinvolgimento da parte della protagonista negli eventi dei tre film, forse.

Comunque, ora si comprende la 'tensione' che i due personaggi mostravano all'inizio. Sabine è ora sulla strada per diventare una Padawan Jedi, e se ne occuperà Ahsoka.

Ahsoka ha debuttato il 22 Agosto su Disney+.

