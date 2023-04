Ahsoka, primi rumor sul finale della serie di Star Wars con Rosario Dawson

In attesa di scoprire le vicende sul piccolo schermo della nuova serie live action di Star Wars, Ahsoka, con protagonista Rosario Dawson, online sono comparsi i primi rumor sulla trama e addirittura sul finale della prima stagione dello show che vedrà protagonista uno dei personaggi più amati dai fan del franchise.

Il sito MakingStarWars.net ha pubblicato alcune ipotetiche descrizioni sulla trama di Ahsoka. Nel corso della missione per salvare Ezra Bridger, Ahsoka e Sabine ereditano una seconda missione: impedire al grand'ammiraglio Thrawn e ai suoi accoliti di tornare al centro della galassia.



Il ritorno di Thrawn sarebbe in programma nell'ottavo e ultimo episodio della stagione. Ma non è finita. Sempre secondo MakingStarWars.net, quando Thrawn esce dalla propria nave con le sue forze tutte schierate, osserva gli alleati: le Sorelle della Notte, i Jedi caduti, gli Stormtrooper, e la sua guardia del corpo, Enoch.



Thrawn potrebbe essere pronto ad affrontare una vacillante Nuova Repubblica e riconquistare la galassia.

In attesa di scoprire se questi rumor saranno confermati scoprite un'altra indiscrezione su Ahsoka che potrebbe anticipare un ritorno clamoroso nel franchise di Star Wars.



Nel cast della serie ci saranno Eman Esfandi, Hayden Christensen, Natasha Liu Bordizzo, Ivanna Sachno e Ray Stevenson.

Anche Mary Elizabeth Winstead sarà nel cast di Ahsoka, uno degli show più attesi dello Star Wars Universe.

Siete pronti a tuffarvi nelle nuove avventure dell'universo fantascientifico creato da George Lucas?