Ahsoka, la produttrice sul compianto Ray Stevenson: 'La sua presenza sul set era evidente'

La morte di Ray Stevenson, avvenuta poco più di un mese fa, è stata sicuramente uno shock per il mondo di Hollywood, dato che l'attore è uno dei più apprezzati e di sicuro un caratterista di mestiere che si era guadagnato diversi complimenti. Purtroppo, il suo lavoro in Ahsoka uscirà postumo e la produttrice ha elogiato la sua professionalità.

Ahsoka è ufficialmente uno spin-off di The Mandalorian, ma tecnicamente è un sequel live-action di Star Wars: Rebels. Lo show riprenderà con la protagonista (Rosario Dawson) impegnata nella ricerca del suo compagno/amico del lato chiaro Ezra Bridger (Eman Esfandi) e il nefasto Grand'Ammiraglio Thrawn (Lars Mikkelsen) dopo la loro scomparsa nell'iperspazio nel finale della serie animata.

Ma a differenza di Mikkelsen, che riprenderà il suo ruolo di Thrawn da Rebels in live-action per Ahsoka, lo show vedrà Stevenson interpretare un personaggio nuovo di zecca di nome Baylan Skoll, un ex Jedi che nel frattempo è passato al lato oscuro e ora agisce nell'interesse dell'Erede dell'Impero stesso (cioè Thrawn).

Naturalmente, intervistata per l'ultimo numero di Total Film Magazine, la produttrice esecutiva di Ahsoka, Carrie Beck, ha parlato molto bene di Stevenson. "La presenza di Ray sul set era molto importante", ha ricordato. "Durante la produzione, aveva un entusiasmo contagioso e un'allegria che condivideva con i suoi colleghi del cast e della troupe". Beck ha anche lodato la performance di Steven nello show, affermando che "porta a Baylan una profondità da filosofo che si sposa bene con la sua imponente forza fisica".

Qualche giorno fa abbiamo potuto ammirare alcune nuove immagini di Ahsoka, che debutterà su Disney+ il 23 agosto prossimo.

La produttrice ha quindi continuato, parlando della perdita di Stevenson: "È ancora difficile comprendere che non sarà qui per vedere il risultato del suo duro lavoro. Alla Star Wars Celebration, lo scorso aprile, era così entusiasta dell'affetto del fandom di Star Wars. Mancherà terribilmente a tutti noi".