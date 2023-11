Ahsoka, la prova dell'iconicità di Darth Vader: ecco cosa accadde sul set

Ahsoka ha riportato sullo schermo Anakin Skywalker in una serie di sequenze che lo hanno visto insieme accompagnare la protagonista dello show, sua discepola storica. Parlando dei lavori sul set, Dave Filoni ha voluto sottolineare come il personaggio di Darth Vader sia ancora capace di attirare l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori.

Dopo aver condiviso le parole di Dave Filoni a proposito della seconda stagione di Ahsoka, torniamo a parlare del regista e sceneggiatore e della serie tv dedicata all’universo di Star Wars per riportare il suo commento alle reazioni generate durante le riprese di una particolare scena dello show.

Durante la sequenza del flashback relativo a Clone Wars, la figura di Anakin si trasforma, solo per un istante, in un Darth Vader marciante sul campo di battaglia con la sua immancabile spada laser rossa. Filoni ha ricordato come tutti i membri della troupe e del cast si siano presentati sul set per vedere il villain.

Queste le parole del filmmaker: “Tutto ciò che Vader doveva fare era camminare in linea retta. Ma il fatto che così tante persone siano venute sul set solo per vedere qualcuno con un costume di Darth Vader mi ha fatto rendere conto del potere di questi personaggi e degli archetipi che George Lucas ha creato. Questa, in fin dei conti, è una vera e propria responsabilità, non si vuole far diminuire questa forza. Bisogna essere in grado di mantenerne tutta la potenza”.

La passione di Dave Filoni per la saga trasborda tanto da queste sue parole, quanto dall’ottimo lavoro fatto sui prodotti a cui è stato chiamato a lavorare, e, in attesa di poter immergerci nuovamente nel franchise, vi lasciamo alla recensione di Ahsoka.