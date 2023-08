Ahsoka, quante puntate avrà la nuova serie di Star Wars su Disney+?

Quante puntate avrà Ahsoka, la nuova serie tv dell'universo di Star Wars in arrivo in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney+ nelle prossime settimane? Ecco tutto quello che dovete sapere sul nuovo appuntamento con il cosiddetto 'Mando-Verse' di Dave Filoni e Jon Favreau.

Dopo aver ammirato il trailer ufficiale di Ahsoka, possiamo confermarvi che la nuova serie tv targata Lucasfilm sarà composta da un totale di 8 episodi: lo show debutterà sulla piattaforma di streaming della Disney a partire dal 23 agosto con le prime due puntate, dopo le quali tornerà a cadenza settimanale con un episodio alla volta fino al gran finale del 4 ottobre.

Ambientata dopo la caduta dell’Impero, Star Wars: Ahsoka segue l’ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano mentre indaga su una minaccia nascente in una galassia ormai vulnerabile. Nel cast, oltre a Rosario Dawson che riprende il ruolo della Jedi già apparsa in versione live-action in The Mandalorian, anche Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson, David Tennant e Lars Mikkelsen. Gli episodi sono diretti da Dave Filoni, Steph Green, Peter Ramsey, Jennifer Getzinger, Geeta Vasant Patel e Rick Famuyiwa, con Filoni capo sceneggiatore e produttore esecutivo insieme a Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson e Carrie Beck.

Star Wars: Ahsoka di Lucasfilm, lo ricordiamo, debutterà il 23 agosto in esclusiva su Disney+. Nell'attesa, scoprite che cosa ha detto Rosario Dawson su una possibile stagione 2 di Ahsoka.