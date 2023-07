Ahsoka: quando è ambientata nella timeline di Star Wars?

La nuova serie ambientata nell’universo di Star Wars sta arrivare. Ahsoka, show che racconterà le vicende legate all’ex Cavaliere Jedi Ahsoka Tano, arriverà il 23 agosto 2023 sulla piattaforma Disney+ e vedrà Rosario Dawson come protagonista. Cerchiamo di capire meglio in che momento della timeline di Guerre Stellari si inserirà la serie.

Dopo aver riportato le parole di Natasha Liu Bordizzo a proposito della collocazione di Ahsoka, ci lanciamo in un’analisi più approfondita della faccenda, facendo chiarezza sul momento in cui si inserisce, nell’universo del franchise creato da George Lucas, la nuova serie sviluppata da Jon Favreau e Dave Filoni.

Le vicende narrate nel nuovo show sono contemporanee a quelle della terza stagione di The Mandalorian e si inseriscono circa cinque anni dopo rispetto ai fatti di Il Ritorno dello Jedi, durante l’era della Nuova Repubblica, circa trent’anni prima rispetto a Il Risveglio della Forza che ha dato l’inizio alla serie sequel nata nel 2015.

Ahoska permetterà dunque di entrare ancora di più in contatto con un periodo storico dell’universo di Star Wars lasciato in disparte dalla serie cinematografica e che stiamo scoprendo grazie ai vari show televisivi capaci di unire i puntini e approfondire personaggi ed eventi del franchise oltre che di introdurre nuovi fatti ed eroi di un racconto che si fa sempre più ampio.

In attesa di poter vedere in azione Rosario Dawson nei panni del personaggio presentatoci in Star Wars Rebels (a sua volta collocata subito dopo Una Nuova Speranza), vi lasciamo al nuovo trailer di Ahsoka.