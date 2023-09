Ahsoka, quando è ambientato esattamente nella timeline di Star Wars?

Districarsi nella timeline di Star Wars inizia a diventare un pelino complesso. Erano belli i tempi in cui c'erano solo due trilogie a cui fare riferimento, ora bisogna prima capire dove tutto è inserito prima di andare avanti. E quindi, Ahsoka in che momento della timeline è?

Da quando sono arrivate le serie televisive, sia animate che live action, la timeline di Star Wars si è complicata decisamente. Ogni prodotto salta infatti avanti o indietro rispetto al precedente, tanto che a volte viene da pensare che per recuperare bene tutto bisognerebbe vedere Star Wars in ordine cronologico e non di uscita. E anche Ahsoka non fa eccezione.

Tra l'altro, se siete in pari con la serie, sapete che ci sono riferimenti anche a cose passate, o personaggi che appaiono e che in teoria non sono contemporanei alla serie tv. Ma comunque, andando nello specifico, Ahsoka è ambientata circa cinque anni dopo Il ritorno dello Jedi, nell'era della Nuova Repubblica, quindi più o meno 9-11 ABY (cioè dopo la battaglia di Yavin).

Ahsoka è anche di poco successiva alla seconda stagione di The Mandalorian e quasi sicuramente contemporanea alla terza. Siamo quindi 10-15 anni dopo rispetto agli eventi di Rebels (tra l'altro, si può vedere Ahsoka senza aver visto Rebels?) e una trentina passati gli eventi di The Clone Wars. Il tutto circa trenta anni prima Il risveglio della Forza, film che ha aperto la nuova e ultima trilogia.

Così dovreste avere un'idea un po' più concreta della timeline di Ahsoka in Star Wars, visto che confondersi sta ormai diventando fin troppo facile.

Ma voi state seguendo la serie? Che ne pensate? E, soprattutto, anche Star Wars adesso si apre al Multiverso?

Diteci la vostra qua nei commenti!