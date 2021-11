Ahsoka, quando esce la serie TV di Star Wars con Rosario Dawson?

Fu introdotta nell'arcinoto film animato The Clone Wars, cui seguirono ben sette stagioni di serie sequel. Ne abbiamo rivisto la versione live-action nella seconda stagione di The Mandalorian, col volto di Rosario Dawson. Ora Ahsoka è pronta a mostrarsi in uno standalone per piccolo schermo tutto suo.

Partiamo da lontano. Da quando furono resi pubblici i titoli delle puntate della seconda stagione di The Mandalorian. Nell'ideale midseason, due semplicissime parole, articolo e sostantivo, avevano fatto esultare di gioia i fan, mandandoli in visibilio: The Jedi. L'inglese però non conosce genere, rimaneva il dubbio se si trattasse di un uomo o una donna. Poi siamo stati catapultati nelle lande putride e nebbiose di Corvus, illuminate solo da una coppia di spade laser, rigorosamente bianche. Vedere il nuovo volto di Ahsoka Tano (Rosario Dawson) ci ha fatto letteralmente saltare sulla sedia.

Ahsoka, lo sappiamo, viene introdotta per la prima volta, ancora giovanissima, in The Clone Wars, film d'animazione del 2008 quando la Lucasfilm era ancora in mano a George Lucas. Presuntuosa e arrogante allieva padawan di Anakin, uno di quei personaggi che all'inizio proprio non si sopporta, Ahsoka guadagnerà la propria credibilità e il proprio spessore nella caratterizzazione del personaggio sol su piccolo schermo. Lungo sette stagioni e ben 133 episodi di The Clone Wars - la serie, stavolta - stipulerà un rapporto profondo con il potente jedi, tradito quando questi passerà al lato oscuro.

A distanza di più di dieci anni, la ritroviamo qui, in questo quasi-cameo durato decisamente troppo poco. Per fortuna, a Casa Disney ne hanno intuito il potenziale, ordinando uno standalone tutto suo, la cui produzione seguirà il recente modello di The Volume, set circondato da uno schermo a led su cui vengono proiettate le ambientazioni come in The Mandalorian. Nel cast, oltre a Dawson, verrà recuperato anche Hayden Christensen in Ahsoka - l'Anakin della Trilogia Prequel.

Sulla data d'uscita però non si hanno ancora notizie certe. Tempo fa era girato qualche rumor sull'inizio delle riprese di Ahsoka verso il marzo 2022, considerando i molti prodotti della Lucasfilm che dovrebbero precederla. Da lì si potrebbe predire, fra riprese e post-produzione, un arco di poco più di un anno, spostando la data d'uscita, realisticamente, a non prima della primavera 2023. Riuscirete ad aspettare? Parliamone nei commenti!