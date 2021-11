Ahsoka, quando iniziano le riprese della serie Star Wars con Rosario Dawson? Le nuove voci

Dopo la notizia della presenza di Hayden Christensen in Ahsoka abbiamo visto il poster fan made con Darth Vader, ma non si hanno ancora notizie ufficiali sulla data di uscita della nuova serie Star Wars con Rosario Dawson, né sull'inizio delle riprese. Stando a nuovi rumor riportati da Bespin Bulletin, però, il conto alla rovescia può già partire.

Il Bespin Bulletin cita ProductionWeekly, solitamente abbastanza affidabile, secondo cui l'inizio della produzione di Ahsoka è fissato per il marzo 2022. Le riprese dovrebbero durare fino all'autunno, e una possibile data per la premiere potrebbe essere la primavera 2023.

C'è ancora la possibilità, insomma, di vedere Rosario Dawson in The Mandalorian 3 prima che nella serie su Ahsoka Tano, e toccherà aspettare ancora un po' per vedere lo show. Ahsoka Tano è uno dei personaggi più amati delle serie animate Star Wars: The Clone Wars e Rebels, in cui a presarle la voce era Ashley Eckstein.

Oltre alla terza stagione di The Mandalorian, il calendario delle uscite del franchise Star Wars è piuttosto ricco. Prima di Ahsoka, vedremo anche Obi-Wan Kenobi, con Ewan McGregor nuovamente nei panni del Maestro Jedi, mentre alla fine di dicembre debutterà su Disney+ The Book of Boba Fett.

Quali sono le vostre aspettative su Ahsoka? Siete curiosi di rivedere Rosario Dawson nel franchise Star Wars? Fatecelo sapere nei vostri commenti.