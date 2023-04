Ahsoka, Ray Stevenson su Thrawn: 'è un ragazzo intelligente'

Dopo il trailer di Ahsoka emergono nuovi dettagli sull'imminente serie TV live action Ahsoka. L'annuncio di Lars Mikkelson come Grande Ammiraglio Thrawn è stato tra le grandi rivelazione di Star Wars Celebration.

Ma l'iconico cattivo dell'originale Star Wars Extended Universe dovrà confrontarsi con Ray Stevenson e Ivanna Sakhno (l'attrice ha rivelato che la serie TV di Ahsoka sarà molto simile al film) che faranno di tutto per mettergli i bastoni tra le ruote!

Ad anticiparlo è Ray Stevenson nel corso di un'intervista con Collider: l'attore non è sceso nei dettagli, ma ha lasciato l'intendere la relazione tra Baylan Skoll con il Grande Ammiraglio. Quando gli è stato chiesto se ritenesse Thrawn "l'uomo più intelligente nella stanza", Stevenson ha risposto così: “Secondo lui. Beh, potrebbe avere ragione. È un ragazzo intelligente". L'attore, inoltre, si è limitato a rispondere con un semplice sì quando gli è stato chiesto se la relazione con il l'ammiraglio Thrawn fosse contraddittoria o amichevole. Con i pochissimi indizi rilasciati da Stevenson, i fan non avranno neanche un'anticipazione su Ahsoka, la serie TV, che segue l'ex cavaliere jedi Ahsoka Tano mentre indaga su una minaccia nascente in una galassia, è ambientata dopo gli eventi di The Mandalorian.

Ahsoka uscirà sul piccolo schermo nell'agosto 2023 su Disney+. Nell'attesa, potete seguire i consigli di Mary Elizabeth Winstead sulle serie da guardare aspettando Ahsoka!