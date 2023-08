Ahsoka ha ricreato una scena iconica di Star Wars Rebels: ecco quale!

Fin dai suoi primi due episodi Ahsoka è stata definita da moltissimi fan di Star Wars come la quinta stagione di Rebels. Oltre ai diretti riferimenti riguardo la trama, Ahsoka ha fatto una palese citazione all'ultimo episodio della serie animata facendo da "ponte" per il futuro.

Mentre si cerca di capire il periodo storico in cui è ambientata Ahsoka, non si può far altro che parlare della scena d'apertura della serie che, secondo molti, citerebbe direttamente gli ultimi minuti di Star Wars: Rebels. Vedendo come le due storie si pongono in perfetta continuità non sarebbe strano un risvolto di questo tipo. Dave Filoni, che è capo di entrambi i team creati, si è dimostrato un collante perfetto tra il mondo del live action e quello animato di Star Wars che conferma sempre di più la sua importanza nel quadro generale dell'universo cinematografico.

La prima scena ha dei piccoli dettagli che potrebbero lasciare intendere come siano due scene diverse ma, in realtà, a confermare o smentire i dubbi può essere solo Dave Filoni. Nel contesto generale di Star Wars sarebbe molto poetico poter vedere un richiamo di questo tipo, così diretto e volontario capace di legare in maniera palese due storie che, fin dall'annuncio della serie, è stato chiarito che saranno complementari l'una all'altra.

In attesa di vedere come andrà avanti, vi consigliamo la nostra recensione dei primi due episodi di Ahsoka. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!