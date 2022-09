Ahsoka, le riprese finiranno in autunno: parola di Rosario Dawson!

Negli ultimi tempi Rosario Dawson ha parlato di Ahsoka, personaggio che tornerà nella serie omonima, attualmente in fase di riprese. Si tratta di uno dei progetti seriali legati all'universo di Star Wars in arrivo, e molti ora si chiedono: quando termineranno le riprese? Risponde Dawson.

L'attrice ha parlato mentre presentava Clerks III di Kevin Smith con ScreenRant, dove ha rivelato che la data di fine è fissata per l'autunno. "Sì, stiamo ancora filmando al momento. Ci restano soltanto un paio di mesi. Sta andando alla grande. È davvero incredibile imparare le arti marziali a 40 anni. È davvero sorprendente, e non uso questa parola molto alla leggera. Mia nonna mi diceva: 'Incredibili sono due cavalli blu', se mai dicevi qualcosa di straordinario. Perché sarebbe come, 'No, fantastici sono due cavalli blu. Quella fetta di pizza probabilmente non è eccezionale come dici'."

Fino ad ora abbiamo visto Ahsoka solo in due episodi di The Mandalorian e The Book of Boba Fett. Adesso, però, è pronta a diventare protagonista della sua storia, e Dawson comprende a pieno il peso di questo. "È così potente, più imparo, e più fortemente mi sento connessa ad Ahsoka. Ho fatto così tante ricerche sulla serie, ma la parte più grande di lei sono la sua fisicità e le sue capacità, ed è incredibile che io incarni fisicamente questo personaggio nella realtà. Non solo portandola in live-action, ma comprendendo davvero il suo processo... la amo e sta cambiando la mia vita".

Parole importanti le sue. E voi, siete curiosi di vedere la serie? Intanto date uno sguardo a Rosario Dawson nei panni di Ahsoka sul set dello show!