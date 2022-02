Ahsoka, via alle riprese della nuova serie Star Wars!

Dopo il debutto nella serie animata Star Wars: The Clone Wars, il personaggio di Ahsoka Tano, interpretata da Rosario Dawson, avrà finalmente una serie tutta sua, le cui riprese inizieranno molto presto. Ecco gli ultimi aggiornamenti da oltreoceano sulla produzione di Star Wars: Ahsoka!

Di recente, si erano diffusi alcuni rumour sull'inizio delle riprese di Ahsoka secondo i quali la lavorazione della nuova serie spin-off sarebbe dovuta iniziare a gennaio 2022, ma a tali voci non sono seguite conferme ufficiali.

Dopo la prima apparizione live-action del personaggio in The Mandalorian 2, interpretata da Rosario Dawson, fu infatti annunciata una serie a lei dedicata che sarebbe sempre più vicina: secondo Production Weekly, infatti, la produzione di Star Wars: Ahsoka si metterà in moto ad aprile 2022.

Stando a quanto riportato da varie fonti, le riprese della serie spin-off sarebbero dovute partire a marzo, ma sarebbero state posticipate di poche settimane in seguito all'estensione delle riprese della stagione 3 di The Mandalorian: pertanto, il primo ciak della serie dedicata ad Ahsoka Tano potrebbe essere battuto tra aprile e maggio di quest'anno.

Secondo Bespin Bulletin, il titolo provvisorio e di lavorazione dello show sarebbe Stormcrow, ma non si tratta in nessun modo del titolo definitivo: sarebbe di una sorta di inside joke interno alla produzione, analogamente a quanto accadde per il film Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza, il cui titolo di produzione era Blue Harvest.

Sebbene non sia ancora stata annunciata una data d'uscita per Star Wars: Ahsoka, sappiamo che la serie dovrebbe arrivare nel corso del 2023.

Nel cast, oltre a Rosario Dawson nel ruolo da protagonista, ci saranno Hayden Christensen come Anakin Skywalker, Natasha Liu Bordizzo nei panni di Sabine Wren e Ivanna Sakhno in un ruolo attualmente sconosciuto. Nelle scorse settimane è stato annunciato anche l'ingresso nel cast di Star Wars: Ahsoka di Mary Elizabeth Winstead (Birds of Prey), anche lei in un ruolo ancora top-secret!