Ahsoka, rivedremo Darth Vader nella serie Disney+? Ecco gli ultimi rumor dal web

Era nell'aria ormai da un po', ma lo scorso dicembre, durante il Disney Investor Day, è stata ufficialmente annunciata una serie tv live-action dedicata ad Ahsoka Tano. Da allora, sono numerosi i rumor che circondano lo show, a partire dai personaggi che, in un modo o nell'altro, potrebbero fare capolino... E tra questi vi è anche Darth Vader.

Per anni i fan di Star Wars hanno sperato che il personaggio di Ahsoka Tano potesse avere maggiore spazio all'interno dei nuovi progetti di Lucasfilm, e dopo il successo di The Mandalorian, e il clamore con cui è stata la presenza di Rosario Dawson nella serie fin da quando si trattava ancora di semplici rumor, hanno probabilmente portato Disney a dare il via libera a uno show tutto suo.

E fin dal momento del suo annuncio si sono susseguite voci su cosa e soprattutto chi avremmo potuto vedere nella serie, di cui al momento abbiamo ancora pochi dettagli relativi alla trama. E se finora sembrerebbero praticamente certi personaggi come l'Ammiraglio Thrwan e Ezra Bridger, gli ultimi rumor provenienti dal Patreon di Daniel Richtman (e da prendere con le solite le pinze) vorrebbero anche il ritorno di un altro grande nome dell'universo creato da George Lucas: Darth Vader.

Le connessioni, dopotutto, non mancherebbero, essendo Ahsoka la Padawan di Anakin Skywalker, ma la timeline che dovrebbe seguire lo show (dati anche gli eventi della seconda stagione di The Mandalorian) renderebbe piuttosto complicata una mossa del genere.

Ma complicata non equivale a impossibile, specialmente in un mondo come quello di Star Wars, quindi dovremo attendere per poter gridare alla bufala, o doverci eventualmente ricredere.

Intanto, il ritorno di Hayden Christensen nei panni di Darth Vader è già assicurato per la serie tv di Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor, quindi i fan del personaggio saranno comunque accontentati.