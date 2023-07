Ahsoka, rivivete il viaggio della Jedi nel mondo di Star Wars col nuovo video Lucasfilm

Oltre al nuovo trailer ufficiale di Ahsoka, la piattaforma di streaming on demand Disney+ e la casa di produzione Lucasfilm hanno pubblicato su YouTube anche una featurette inedita dedicata alla Jedi interpretata da Rosario Dawson.

Il filmato promozionale, disponibile nel player che potete trovare in calce all'articolo, permette ai fan di rivivere il viaggio di Ahsoka Tano nell'universo narrativo di Star Wars, e prepara il terreno alla sua prima serie tv live-action standalone in uscita dal 23 agosto prossimo in esclusiva su Disney+.

Ambientata dopo la caduta dell’Impero, Star Wars: Ahsoka segue l’ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano mentre indaga su una minaccia nascente in una galassia ormai vulnerabile. La serie è interpretata da Rosario Dawson, Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson, Ivanna Sakhno, Diana Lee Inosanto, David Tennant, Lars Mikkelsen ed Eman Esfandi. Gli episodi sono stati diretti da Dave Filoni, Steph Green, Peter Ramsey, Jennifer Getzinger, Geeta Vasant Patel and Rick Famuyiwa, con Dave Filoni capo sceneggiatore e produttore esecutivo insieme a Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson e Carrie Beck, e Karen Gilchrist come co-produttrice esecutiva.

Per altri contenuti dedicati all'attesissima serie del mondo di Star Wars, ammirate questo fantastico poster ufficiale di Ahsoka in cui la protagonista impugna una spada laser bianca.