Ahsoka, Rosario Dawson alimenta i rumors su Sabine Wren

Il futuro di Star Wars è sempre più fiorente specialmente su Disney+ dove sono in arrivo diverse serie spinoff su alcuni personaggi del franchise, tra cui Ahsoka Tano interpretata da Rosario Dawson. Secondo alcuni rumors però, alimentati anche dall'attrice, ci aspetta molto altro.

Già vista in Star Wars: The Clone Wars e Star Wars Rebels, Ahsoka ha fatto il suo debutto in live-action nella seconda stagione di The Mandalorian e ora il suo destino potrebbe incrociarsi con un altro amato personaggio.

Secondo alcuni rumors lo spinoff potrebbe seguire Ahsoka nella sua ricerca per trovare Ezra Bridger e Thrawn dopo gli eventi di Star Wars Rebels, tutto questo potrebbe portare al ritorno di Sabine Wren e sembra che a Rosario Dawson non dispiaccia l’idea, avendo contribuito ad alimentare le voci, apprezzando un post su Twitter riferito alla comparsa di Sabine Wren.

L’account twitter @starwarstuff ha condiviso uno screenshot che mostra Dawson che ha messo like ad un tweet che dice: "Sabine Wren farà il suo debutto live-action in AHSOKA e reciterà insieme ad Ahsoka Tano". Puoi guardare il tweet in calce alla notizia.

Durante il Disney Investor Day il mese scorso, Kathleen Kennedy di Lucasfilm ha annunciato una serie di nuovi spettacoli Disney+ tra cui Star Wars: Ahsoka che dovrebbe collegarsi sia a The Mandalorian che al prossimo Star Wars: Rangers of the New Republic. Che cosa ne pensate della possibilità di vedere Sabine Wren nella serie live-action? Fatecelo sapere nei commenti!

Leggi la nostra recensione della seconda stagione di The Mandalorian e l'ipotesi secondo cui non vedremo più Baby Yoda in futuro.