Ahsoka, Rosario Dawson commenta l'ingresso nel cast di Hayden Christensen: 'a presto'

Ieri è stata diffusa la notizia dell’ingresso di Hayden Christensen nel cast di Ahsoka, la serie live-action con protagonista Rosario Dawson. Dopo la conferma del ritorno di Christensen per Obi-Wan Kenobi, i fan sono andati in delirio per questo ulteriore graditissimo ritorno.

Tutto questo entusiasmo però ha anche sollevato alcune domande sulla linea temporale di Star Wars. L'apparizione di Ahsoka nella seconda stagione di The Mandalorian è avvenuta dopo Il ritorno dello Jedi, ma Obi-Wan Kenobi si svolge tra La vendetta dei Sith e Una nuova speranza.



Il ruolo di Christensen quindi potrebbe essere limitato ai flashback di quando Ahsoka era ancora la giovane padawan di Anakin, ma questo non incide sulla gioia travolgente dei fan e della stessa Dawson che ha reagito alla notizia sui social con un "A presto Snips" prima che il suo post fosse cancellato. Tuttavia, qualcuno ha fatto in tempo a fare uno screenshot, che potete vedere in calce alla notizia, che testimonia la gioia dell’attrice.

Pare che la Disney sia alla ricerca di un'attrice per il ruolo di Sabine Wren in Ahsoka, ulteriori novità sul progetto live-action potrebbero essere svelate durante il Disney Plus Day del prossimo mese, dato che la trama e gli interpreti sono ancora top-secret, fatta eccezione ovviamente per Dawson e Christensen.