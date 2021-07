Ahsoka, Rosario Dawson conferma l'arrivo di Mena Massoud e Lars Mikkelsen?

La serie su Ahsoka Tano è uno dei passaggi più attesi dell'universo di Star Wars che verrà: lo show con protagonista Rosario Dawson nei panni dell'ex-padawan di Anakin Skywalker vedrà presumibilmente l'esordio di alcuni personaggi ancora non incontrati in versione live-action e, prevedibilmente, molte speculazioni in tal senso sono già in atto.

Uno dei rumor più seguiti riguarda ad esempio il possibile esordio di Mena Massoud nei panni di Ezra Bridger, mentre sono in molti a dare quasi per certo l'arrivo di Lars Mikkelsen nel ruolo di Thrawn, entrambi personaggi ben noti ai fan delle serie animate di Star Wars.

Dalla produzione non è ancora giunta alcuna conferma al riguardo, ma a dar credito alle voci è stata nelle ultime ore la stessa Rosario Dawson: nelle sue storie Instagram, infatti, l'attrice ha ripostato quelle di alcuni fan entusiasti per la possibilità di vedere gli attori di Aladdin e Star Wars Rebels fare il loro esordio nello show sul suo personaggio.

Sarà stata una semplice distrazione o la nostra Ahsoka Tano ha davvero confermato l'arrivo dei suoi due colleghi nello show? Lo scopriremo solo nei prossimi tempi! Nei giorni scorsi, intanto, il tribunale ha respinto le accuse di transfobia rivolte proprio a Rosario Dawson.