Ahsoka, Rosario Dawson conferma le voci sul Grand'ammiraglio Thrawn!

Sono tanti i rumor intorno ad Ahsoka, nuova serie dell'Universo di Star Wars che riporterà sui nostri schermi il personaggio interpretato da Rosario Dawson. Proprio l'attrice avrebbe adesso confermato alcune voci che vedono il suo personaggio alla ricerca del Grand'ammiraglio Thrawn nello show in arrivo.

Se ricordate, in un episodio di The Mandalorian Ahsoka Tano combatte un ex agente imperiale e chiede informazioni su dove si trovi Thrawn. Proprio questa, secondo quanto affermato da Dawson nel corso del C2E2 [di cui troverete il video in fondo all'articolo], dovrebbe essere un'indicazione abbastanza chiara su dove è diretta la serie Ahsoka.

L'attrice ha infatti risposto a una domanda che le è giunta dal pubblico, e ha poi scherzato. "Forse riusciamo a convincere Scarlet Witch ad aiutarci, può saltare attraverso i multiversi, giusto? Andiamo, ragazza!" ha detto Dawson. "Sì, cioè, questo [la domanda di Ahsoka circa la collocazione di Thrawn] è un tipo di regalo davvero importante in Mando su ciò che potrebbe potenzialmente raccontare il mio show. Chiaramente, stiamo davvero cercando di rintracciare [Thrawn], quindi vedremo cosa succede…"

Il personaggio di Thrawn è entrato a far parte del nuovo canone di Star Wars in Rebels. Secondo alcune voci Lucasfilm avrebbe già scelto un attore per il ruolo live-action ma non ha ancora annunciato l'attore. Non ci resta dunque che aspettare. Intanto Rosario Dawson parla del personaggio di Ahsoka.