Ahsoka, Rosario Dawson: 'I Montral? Abbiamo continuato a migliorarli'

Come ogni Togruta che si rispetti, Ahsoka Tano vanta un bel paio di Montral: le caratteristiche corna che spuntano dalla testa del personaggio di Rosario Dawson sono state uno degli aspetti più importanti su cui lavorare nel trasporre l'ex-padawan di Anakin Skywalker in live-action, come confermano le parole dell'attrice.

Dopo aver parlato dell'evoluzione della storia di Ahsoka, infatti, Rosario Dawson ha spiegato l'enorme lavoro che si nasconde dietro i miglioramenti apportati ai Montral dalla prima apparizione del personaggio in The Mandalorian fino al prossimo esordio nello show dedicato interamente a lei in arrivo su Disney+.

"Abbiamo continuato a migliorarle episodio dopo episodio da The Mandalorian a The Book of Boba Fett, questa tecnologia non esisteva ancora e si trattava di uno dei nostri primi pensieri, ci tenevamo davvero tanto e volevamo che venissero bene. [...] Alla fine indosso letteralmente un teschio stampato in 3D, quando lo metto è come se sentissi delle ossa nelle mie orecchie. [...] Sono stati progettati specificamente per la nostra serie, non esistevano prima. Questa è una delle cose di cui posso parlare, ma ci sarebbe tanto altro ancora" sono state le parole di Dawson.

Cosa ne dite? Vi sembra che il risultato renda giustizia agli sforzi? Diteci la vostra nei commenti! Mary-Elizabeth Winstead, intanto, ha parlato della crescita della sua Hera in Ahsoka.