Ahsoka, Rosario Dawson si mostra nei panni del personaggio in un video dal set!

Mentre i lavori su Ahsoka, nuova serie dell'Universo di Star Wars, proseguono, Rosario Dawson decide di portarci dietro le quinte con un video dal set.

Come sappiamo le riprese dello show sono iniziate a Maggio, e adesso la sua protagonista ne approfitta per mostrarsi in silhouette completamente vestita da Ahsoka Tano. Il primo filmato BTS era arrivato nel corso dello Star Wars Celebration Anaheim, confermando il ritorno di alcuni personaggi di Rebels, tra cui Natasha Liu Bordizzo che interpreta Sabine Wren, così come Jedi Ezra Bridger e il pilota dell'Alleanza Ribelle Hera Syndul.

Insieme al breve video Dawson ha semplicemente scritto "Felice Solstizio d'Estate". L'attrice sta apprezzando molto il lavoro per il ruolo, e una delle sue parti preferite è quella degli stunt. "Credo che una delle cose che preferisco sia in verità quando lavoriamo con questa straordinaria coordinatrice degli stunt, Ming, che è letteralmente una Jedi. È stata portata in un tempio a nove anni e dai nove ai 19 ha visto la sua famiglia solo una volta l'anno, quindi era una ragazza, e poi si è allenata nelle arti marziali per 10 anni interi, ed è colei che ci sta allenando nello Wushu e in ogni genere di cose." Secondo quanto raccontato da Dawson, partendo dalle immagini d'animazione, l'attrice chiede alla stunt cosa sia possibile fisicamente e cosa no, e ci si lavora insieme, per restituire al meglio la fisicità del personaggio.

Siete curiosi di vedere di più del dietro le quinte? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto scopriamo finalmente la finestra di lancio di Ahsoka!