Ahsoka: Rosario Dawson con la spada laser bianca nel nuovo poster ufficiale della serie

Con l'arrivo del nuovo trailer di Ahsoka, Lucasfilm ha condiviso anche il nuovo poster ufficiale della serie Star Wars che vedrà protagonista Rosario Dawson nei panni del personaggio principale. Il poster mostra la protagonista mentre brandisce la sua iconica spada laser bianca, che le avevamo già visto sfoggiare in precedenza in The Mandalorian.

Fin dalla sua prima apparizione in live-action, Ahsoka ha fatto sfoggio delle sue spade laser di colore bianco, segno caratteristico del suo personaggio che non si identifica con un Jedi ma nemmeno con un Sith. Sappiamo che Ahsoka non ha completato il suo addestramento con Anakin Skywalker all'epoca delle Guerre dei Cloni poiché quest'ultimo è poi passato al Lato Oscuro trasformandosi in Darth Vader.

Rosario Dawson ha interpretato il personaggio di Ahsoka Tano per la prima volta in un episodio della Stagione 2 di The Mandalorian, per poi tornare in un episodio di The Book of Boba Fett, dove l'abbiamo vista al fianco di Luke Skywalker, il figlio del suo vecchio maestro. Anche se nel corso del trailer sentiamo il personaggio dire di non volersi soffermare sul proprio passato, sarà interessante capire come Ahsoka e Luke si sono incontrati, anche se il focus principale probabilmente rimarrà la caccia al Grand Ammiraglio Thrawn interpretato da Lars Mikkelsen.

Il personaggio di Ahsoka, creato da Dave Filoni, è apparso per la prima volta in Star Wars: The Clone Wars dove l'abbiamo incontrata come apprendista padawan di Anakin Skywalker; al termine della longeva serie animata, l'abbiamo poi incontrata nuovamente in Star Wars Rebels, di cui la serie in live-action Ahsoka sembra una diretta continuazione, anche a giudicare dai personaggi che vi compaiono e i continui rimandi.

Ahsoka farà il suo debutto in streaming il 23 agosto 2023. Di seguito potete visualizzare la locandina ufficiale della serie Star Wars.