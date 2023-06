Ahsoka, Rosario Dawson: 'Sto manifestando la seconda stagione'

Tra le nuove serie della Star Wars Celebration 2023 c'è anche Ahsoka, che vede Rosario Dawson come protagonista assoluta. Quest'ultima si è recentemente espressa sul futuro dello show, non nascondendo un certo entusiasmo per una tanto sperata seconda stagione.

"Mi sto affidando all'universo. Ci scherziamo, ma la sto manifestando perché penso di aver aiutato Dave Filoni a manifestare il ruolo. Quindi sono pronta. Sono entusiasta. Sono disposta. Ho i miei impacchi di ghiaccio già preparati per la seconda stagione e oltre! Quindi non mi dispiacerebbe", così ha affermato Rosario Dawson in una recente intervista per Empire Magazine.

L'attrice si è mostrata dunque prontissima ad affrontare ulteriori episodi e a continuare la serie ad oltranza. Non ci sorprende, dato che in un'altra intervista per Comicbook.com risalente a un mese fa (nonché anche questa volta nostra fonte) ha parlato dell'evoluzione del personaggio di Ahsoka, concentrandosi sui recenti sviluppi della trama e sulle incombenti minacce nella storia della protagonista.

Cosa ne pensate dell'entusiasmo e i buoni propositi di Rosario Dawson? Volete che Ahsoka venga rinnovata per una seconda stagione (o, a detta dell'attrice protagonista, anche delle successive)? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti! Nel frattempo, per chi se lo fosse perso, vi rimandiamo al primo trailer ufficiale di Ahsoka!