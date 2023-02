Ahsoka: Rosario Dawson svela la possibile finestra di lancio della serie Star Wars!

L'universo di Star Wars è in continua espansione. In attesa dell'imminente uscita della terza stagione di The Mandalorian, che tornerà su Disney Plus il prossimo 1 marzo, nel corso di questo 2023 farà infatti il suo debutto la serie televisiva dedicata ad un personaggio amatissimo del franchise, Ahsoka.

Rosario Dawson, che ha già interpretato il personaggio in The Mandalorian e in The Book of Boba Fett, tornerà così a vestire i panni di Ahsoka nei prossimi mesi, ma ancora non sappiamo quando lo show arriverà ufficialmente in streaming.

Di recente però proprio la star della serie, che reciterà anche nel film Haunted Mansion, ha anticipato la possibile finestra di lancio dello show: "Ahsoka, sì, probabilmente uscirà in autunno", ha condiviso in un'intervista la Dawson. "Prima ad agosto uscirà Haunted Mansion, e ho appena realizzato una bellissima voce fuori campo per lo spot di Disney+. E io sono tipo, sono appena diventata una principessa Disney?"

Secondo gli ultimi rumor, nella serie vedremo Ahsoka e il suo ex maestro Jedi Darth Vader combattere più di una volta, con Hayden Christensen che prenderà parte ad almeno uno di questi duelli vestito con lo stesso abito che indossava durante il finale di Star Wars: La Vendetta dei Sith.

In attesa di nuovi aggiornamenti vi ricordiamo che è stato rivelato il ruolo che Mary Elizabeth Winstead ricoprirà in Ahsoka.