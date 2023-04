Ahsoka: Rosario Dawson ha sviluppato il personaggio Star Wars con la doppiatrice originale

Dopo l'impressionante trailer di Ahsoka mostrato nel corso dell'ultima Star Wars Celebration, i fan della saga non vedono l'ora di vedere Rosario Dawson di nuovo in azione. La serie debutterà su Disney+ solo ad agosto ma dalla conferenza sono emersi dei dettagli curiosi sulla lunga produzione dello show, con la Dawson direttamente coinvolta.

Parlando con Entertainment Tonight, Dawson ha raccontato com'è stato lavorare con la doppiatrice di Star Wars: The Clone Wars Ashley Eckstein per dare vita ad Ahsoka Tano. Dawson ha apprezzato molto il vantaggio di avere la Eckstein come risorsa per il personaggio e il poter contare sul fandom che la Eckstein ha creato per il personaggio attraverso i social media. Nella clip, Dawson ha parlato del rispetto e dell'apprezzamento per il modo in cui la Eckstein ha sviluppato il personaggio nel corso degli anni e per la passione che ha sempre messo nel suo lavoro.

La Dawson, in un'intervista con ComicBook, ha poi confermato che il ruolo dei fan è stato fondamentale per sviluppare l'aspetto di Ahoska nella serie in live-action, soprattutto per quanto riguarda le estensioni sulla testa del personaggio:

"Abbiamo continuato a modificare l'aspetto della sua testa episodio dopo episodio, da the Mandalorian a Boba Fett", ha dichiarato Dawson. "E onestamente, letteralmente, la tecnologia non esisteva, e per noi è sempre stata una priorità, e io li chiamo 'i Mengineers', come se fossero davvero devoti a questo scopo e volessero fare le cose per bene. E così ho letteralmente indossato una calotta cranica stampata in 3D... Quando l'ho indossata sentivo le ossa nelle orecchie, perché è come se fosse una estensione della pelle e si sentisse il loro movimento".

Per quanto riguarda Ahsoka, la Dawson ha fatto il suo debutto in live-action nei panni del personaggio nella seconda stagione di The Mandalorian, arrivata su Disney+ nel 2020. All'epoca, i fan notarono che le orecchie (o lekku) di Ahsoka erano significativamente più corte rispetto alle sue apparizioni animate in progetti come Star Wars: The Clone Wars del 2008, dove era doppiata appunto da Ashley Eckstein, e in Star Wars Rebels. In genere, queste estensioni della specie Togruta crescono con l'età.

Ahsoka debutterà su Disney+ ad agosto.