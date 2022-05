Ahsoka, Rosario Dawson: 'Voglio far parte del franchise di Star Wars per molto tempo'

Le riprese di Ahsoka sono partite e Rosario Dawson non potrebbe essere più felice di far ritorno nella Galassia lontana lontana dopo le sue precedenti apparizioni in The Mandalorian e in The Book of Boba Fett.

In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair l'attrice si è detta davvero grata per l'opportunità ricevuta e ha sottolineato più volte quanto per lei sia importante far parte di un franchise tanto noto come quello di Star Wars, esprimendo il desiderio di vestire i panni di Ahsoka Tano ancora per molto tempo.

"Sono stato scelta per questo ruolo non solo perché ho l'età giusta, non solo perché ho il look giusto, ma perché desideravo davvero tanto far parte di questo mondo e soprattutto a lungo termine. Sapevano che quel tipo di offerta avrebbe potuto intimidire ma, non me. Voglio far parte del franchise di Star Wars per molto tempo. Mi piace questo tipo di narrazione. Finché mi vogliono, e finché è possibile, io ci sono".

I fan Star Wars hanno sempre proposto Rosario Dawson per il ruolo di Ahsoka Tano e dopo una lunga attesa sono finalmente stati accontentati. L'hype è davvero alle stelle per questo nuovo show. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo come sempre nell'apposita sezione dedicata ai commenti.